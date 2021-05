Storie Italiane, Eleonora Daniele sostituita: un volto nuovo in Rai

In arrivo una novità inaspettata: ecco chi sarà a prendere il posto dell’amata giornalista Eleonora Daniele alla conduzione di Storie Italiane.

Eleonora Daniele è uno dei volti più amati in Rai. La conduttrice e giornalista che da poco è diventata mamma, al timone di Storie Italiane è sempre seguitissima ma qualcosa sta per cambiare.

In Rai infatti si starebbe già pensando al nome di chi sarà la sua sostituta.

Eleonora Daniele è diventata nota grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2, nel 2002. Sono trascorsi quasi 20 anni quando la bella padovana, allora funzionaria di banca, varcò la porta rossa di Cinecittà.

Al suo ingresso nella Casa la Daniele disse: “Cosa mi aspetto dal Grande Fratello? La possibilità di poter fare quello che ha sempre desiderato”.

E sembrerebbe proprio che Eleonora ci sia riuscita alla grande.

Chi prenderà il suo posto?

A prendere il posto di Eleonora Daniele alla conduzione di Storie Italiane sarà Serena Autieri.

Stando a quanto circola sul web l’attrice napoletana prenderà il suo posto ma non in via definitiva. Infatti i fans dell’attuale padrona di casa potranno dormire sonni tranquilli perché Eleonora tornerà.

Serena la sostituirà nell’edizione estiva che terrà compagnia agli italiani fino al prossimo autunno.

Ci dovremo comunque abituare a vedere qualcun altro alla conduzione del programma di approfondimento, certi però che la Autieri sappia dire la sua anche lì.