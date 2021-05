“Un terremoto dentro”. Dayane Mello sotto la pioggia conquista tutti FOTO. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i suoi followers

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’avevamo già vista fuori da quella porta rossa quando tre anni fa ha partecipato al reality il suo ex compagno Stefano Sala, padre di sua figlia. I due si erano già lasciati quando lei decise di fargli una sorpresa e di portargli la sua bambina per fargliela riabbracciare. A distanza di anni, è toccato a lei partecipare al noto programma condotto da Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Dayane Mello e lo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v is o d a D a y a n e M e l l o ( @ d a y a nemelloreal)

Nella casa si è distinta per il suo carattere particolare, tra i tanti del cast che le davano contro ha trovato la complicità di Adua Del Vesco, con la quale è nata un’amicizia molto importante. Il loro rapporto, però, ha avuto un epilogo terribile: Dayane la mandò in nomination ad un passo dalla finale contro Stefania Orlando, una delle concorrenti più forti. Adua si è sentita tradita dalla sua amica e le due hanno fatto davvero tanta fatica a ritrovarsi, anche perché quella è stata la ciliegina sulla torta dopo settimane che le cose non andavano bene.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dayane ora è tornata a casa, dalla sua famiglia e dalla figlia che l’ha aspettata e che l’è mancata tantissimo durante i mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia.