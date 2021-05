“Fantastica”, Valentina Vignali e la sua fuga d’amore: più bella che mai – FOTO

Valentina Vignali ha postato su Instagram gli scatti della sua fuga d’amore. Splendida per l’occasione, illumina il web di bellezza: strepitosa

Considerata una della atlete italiane più sexy e un vero punto di riferimento sui social, Valentina Vignali non manca di offrire spunti sulla sua pagina Instagram. Divisa tra sport e shooting, la cestista promuove una vita sana, basata sull’attività fisica e l’alimentazione equilibrata.

Un’attenzione piacevolmente riscontrabile nei suoi evidenti effetti, la modella vanta infatti un fisico scolpito e delle curve da capogiro. Tra le sue passioni, oltre tutto ciò che riguarda il mondo del fashion e il basket, riveste un ruolo importantissimo la scoperta di luoghi inediti.

Amante irreprensibile dei viaggi, condivide le sue esperienze con i fan, che la seguono quotidianamente in ogni sua scelta di stile e quotidianità. L’ultimo post dell’influencer offre allo spettatore un panorama incantevole, location della sua fuga d’amore.

Valentina Vignali, bellezza che fa innamorare

Valentina Vignali è felicemente legata al fotografo Lorenzo Orlandi, con il quale non è nuova a condividere immagini di momenti della loro intimità, dichiarando tutto il suo amore per lui. Una parentesi di gioia ed emozioni quella che insieme hanno trascorso a Gubbio, meravigliosa cittadina umbra dall’atmosfera medievale.

Uno dei tanti posti caratteristici che vanta il territorio italiano, ricco di storia e cultura, come testimonia lo stesso post della cestista, in un riassuntivo e quanto mai esaustivo: “I love you Italia“.

L’influencer ha condiviso con i fan gli scatti del panorama mozzafiato, sul quale tuttavia attira l’attenzione la sua magnetica figura. Per l’occasione della romantica fuga d’amore, la modella sfoggia un outfit strepitoso, che fa brillare la sua bellezza.

In armonia con i suoi colori, indossa il maglione a coste accollato, modello crop, in tonalità ruggine, con maniche a sbuffo. Abbinati ad esso, dei sensualissimi leggings di pelle marrone con zip, che esaltano la sua perfetta silhouette.

Un outfit comfy e di tendenza estremamente femminile, sul quale ha scelto di sfoggiare la coda di cavallo e un trucco leggero ma efficace. Semplicità, stile e bellezza sono ancora una volta le chiavi del suo successo.