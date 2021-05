Workout weekend: gambe e glutei con Francesca Brandina – VIDEO

Il weekend è iniziata ma l’allenamento non deve mai mancare, forza e coraggio: siete pronti per il workout del giorno? Semplice e veloce

Finalmente è arrivato il fine settimana e molti di voi staranno assaporando i primi sprazzi di libertà ed avranno deciso di fare una gita fuori porta. C’è chi invece non rinuncia all’allenamento anche in zona gialla, che ne dite di un workout per iniziare al meglio questo weekend? Oggi vogliamo proporvi un circuito gambe e glutei di Francesca Brandina. Semplice e veloce, non ve ne pentirete e a fine lezione sarete molto soddisfatti. Pronti? Si parte.

Workout weekend: l’allenamento del sabato – VIDEO

Per l’allenamento di oggi servirà un tappetino, due pesetti e tanta energia. Chi non dovesse avere il materiale si procuri due bottiglie d’acqua. Iniziamo:

Affondo indietro: 12 ripetizioni per gamba; Affondi jump: 12 ripetizioni Affondi laterali a destra: 12 ripetizioni; Affondi laterali a sinistra: 12 ripetizioni; Affondi con pulsazioni a destra: 12 ripetizioni; Affondi con pulsazioni a sinistra: 12 ripetizioni; Sumo squat: 12 ripetizioni; Sumo squat pulsazioni: 12 ripetizioni; jump squat: 12 ripetizioni.

Dovrete eseguire 4 round. Tra un giro e l’altro l’influencer consiglia di recuperare 2 minuti. Ovviamente prima di iniziare l’allenamento non dimenticatevi di riscaldarvi almeno dieci minuti e alla fine lo stretching non deve mai mancare.

Se farete le ripetizioni giuste e gli esercizi fatti bene vedrete degli ottimi risultati. L’allenamento costante e un’alimentazione sana vi porteranno al successo. L’estate si avvicina e la prova costume è alle porte, niente paura! Parola di Francesca Brandina!