Anna Tatangelo, la canotta straripante: il selfie che mostra le sue due grazie – FOTO

Anna Tatangelo riesce ad illuminare la giornata del suo pubblico con una serie di immagini pubblicate sui social in cui abbaglia per fascino e bellezza

Anna Tatangelo ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un’anteprima della sua partecipazione a Verissimo di Silvia Toffanin andata in onda sabato. La cantante di Sora ha lasciato a bocca aperta i fan anche in trasmissione, la gran parte del merito dev’essere dato all’outfit davvero impeccabile. Anna infatti ha scelto di indossare dei capi che nella loro semplicità sono riusciti a mettere in risalto le sue curve pericolose e le grazie che Madre Natura ha voluto concederle.

Ad un paio di jeans chiari ha abbinato infatti una canotta nera che ha esaltato ancora di più il generoso décolleté. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo che l’ha resa ancora una volta protagonista indiscussa dei social. Le immagini che ha regalato infatti hanno letteralmente fatto impazzire i tanti follower. Un “antipasto” di quella che sarebbe stata la sua partecipazione all’amato programma di Canale 5.

Anna Tatangelo racconta la voglia di una nuova maternità

