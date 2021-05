La nuova stagione di Ballando con le Stelle sta prendendo forma. Milly Carlucci ha svelato novità per il programma. Nell’aria un possibile volto del cast che sta stupendo tutti.

Ballando con le Stelle si sta rimettendo in moto. La macchina organizzativa del format di Milly Carlucci si sta attivando. Nell’aria un imminente inizio già da settembre. A comunicare la notizia è stata la conduttrice tramite il profilo Instagram ufficiale del programma.

In particolare Milly ha rivelato come la nuova edizione preveda la presenza del pubblico in studio rispettando i limiti imposti dall’emergenza sanitaria. La conduttrice infatti ha poi commentato come nella scorsa edizione l’assenza del pubblico abbia pesato molto sui concorrenti.

Inoltre spuntano nell’aria i nomi del cast previsti per la prossima stagione. Tra questi spicca un volto che ha lasciato tutti senza parole.

Ballando con le stelle nuova stagione: un nome stupisce il pubblico

Con l’organizzazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, la curiosità su chi prenderà parte al format è tanta. Tra i nomi del cast 2021, spicca in particolare un volto che ha stupito tutti. Da mesi sembrerebbe che Milly stia puntando su un ex calciatore. La conduttrice desidera convincere il campione della Roma Francesco Totti a cimentarsi nelle prove di ballo previste dal programma.

La sua speranza è che sia un concorrente fisso o almeno partecipi come ballerino a una sola serata. Per ora sembrerebbe non aver tuttavia accettato la proposta.

Tra gli altri nomi spicca anche quello di Antonella Clerici che invece si è mostrata propensa sulla sua possibile partecipazione.