Beautiful, clamoroso: una delle attrici storiche saluta la soap per sempre

Beautiful, brutta notizia per i fans della soap opera: una delle attrici storiche saluta per sempre.

Beautiful è sicuramente la serie televisiva più seguita al mondo: stando ai dati, le puntate vengono trasmesse in oltre 100 paesi e si registrano ogni giorno 35 milioni di telespettatori. Il prodotto statunitense va in onda dal lontano 1987 mentre in Italia dl 1990 (prima sui canali Rai, per poi passare dal 1994 su Canale 5).

Gli intrighi e le tante trame fanno letteralmente impazzire i sostenitori della serie: ogni singola puntata è importante e soprattutto imperdibile. Gli appassionati amano anche guardare le varie anticipazioni. Per i fan c’è da registrare una notizia bruttissima: a quanto pare una delle attrici più amate sta per lasciare per sempre la soap opera.

Beautiful, un’amatissima attrice sta per lasciare la soap

Le anticipazioni per la settimana dal 3 al 9 maggio renderanno tristi diversi appassionati della soap opera. I rumors insistono su un addio dell’attrice che indossa i panni di Zoe Buckingum, Kiara Barnes. Secondo quanto scritto da Tv Sorrisi e Canzoni, la notizia è ormai certa.

La nativa di Salt Lake City abbandona il programma per iniziare a lavorare per la serie tv remake di ‘Fantasilandia’ in cui reciterà nei panni della protagonista. L’attrice Kiara ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta infatti ben 32mila followers.

La Barnes non è una delle attrici storiche di Beautiful: la classe 1995 è entrata nel cast circa 3 anni fa. I fan, tuttavia, sono già abituati ad addii dolorosi: in oltre trent’anni di programmazione tante star hanno salutato l’intramontabile serie televisiva.