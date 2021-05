70 anni e non sentirli: Brigitte Macron è icona di stile con i jeans skinny

I Jeans Skinny rappresentano una vera e propria mania: Brigitte Macron ne è la prova. Nonostante i suoi (quasi) 70 anni, non riesce a rinunciare a questo must della moda.

Indiscussa icona di stile, nonostante i suoi 68 anni. Brigitte Macron fa parlare di sé con il suo look tendenza moda Primavera Estate 2021, confermando che la mania del denim è assolutamente timeless.

Oltre le critiche e i giudizi, la Prima Donna francese non smette di voler essere sé stessa ed esprimersi e mostrarsi come si sente meglio. Ed in fatto di fashion, certo non abbiamo nulla da ridire: i suoi jeans skinny ci lanciano importanti lezioni di stile per questa stagione.

Nella loro tonalità più dark, sono dei semplicissimi denim a vita alta, ma il loro essere così “comuni” li rende super versatili e protagonisti di innumerevoli outfit differenti.

Prima di ogni tentativo, quello da replicare è il look di Brigitte Macron.

Brigitte Macron: la Prima Donna di Francia insegna a portare i Jeans Skinny a (quasi) 70 anni

L’ Institut des Vocations pour l’Emploi di Valence ha visto ospite Brigitte Macron, che ha saputo lasciare tutti a bocca aperta per il suo look giovanile, smart.

Punta tutto su un modello di jeans neri a vita alta, sfoggiati con una tale nonchalance che ci dimostra che la Prima Donna francese ha in mano il pieno controllo delle nuove tendenze moda e sa come dimostrarlo.

La moglie di Emmanuel Macron non manca di lanciare, con questo look, il messaggio che il tempo non passa mai, se si è a proprio agio con un outfit. A 70 anni si può indossare il jeans skinny? La risposta è sì, se il jeans skinny ti fa essere te stessa.

Un look tanto classico quanto ribelle grazie al contrasto con una blusa bianca. Il black and white è una combinazione evergreen. Nel caso di Brigitte Macron, conferisce più eleganza all’outfit, arricchito infine da un paio di stivaletti neri con il tacco a blocco e la punta quadrata.

E un altro accessorio clou del look è stata la giacca, un puro concentrato di grinta e forte personalità: una biker jacket con cerniere a vita e bottoni dorati.

Ribellione, fermezza, seducente sicurezza tutta al femminile. Brigitte Macron, invidiamo il tuo stile!