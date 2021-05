“Non abbiamo più parole”. Cristina Buccino, l’uscita dall’acqua con finale da urlo – VIDEO

Cristina Buccino in bikini, il weekend di relax si fa bollente. Il video di spalle dell’uscita dall’acqua lascia di sasso i fan: pazzesca

Il sapiente utilizzo dei sistemi social da parte di Cristina Buccino è la chiave del suo esplosivo successo. Numeri da record, che evidenziano la totalità di 2,5 milioni di followers sulla pagina Instagram, facendo di lei una delle influencer più seguite.

Una vera passione, diventata professione in seguite a svariate esperienze televisive. Primeggia sui social in termini di sensualità, che sa come dosare per emozionare i fan. L’ultimo video ne è la prova, il cui finale toglie il respiro, lasciando tutti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE–> Anna Tatangelo, la canotta straripante: il selfie che mostra le sue due grazie – FOTO

Cristina Buccino, una dea immersa nell’acqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

LEGGI ANCHE–> Ambra Angiolini sta ancora con Massimiliano Allegri? Tutta la verità

Immersa nella vasca, Cristina Buccino inscena l’uscita dall’acqua di una dea. In bikini accompagna lo spettatore alla porta sul cielo, dove l’influencer sembra sospesa, in un sogno ad occhi aperti.

Mentre si sporge verso l’orizzonte, tra i monti e gli alberi, in un panorama naturale, tra la foschia e il grigiore, accende Instagram con il costume viola acceso, che spicca sulla sua pelle.

Il finale è mozzafiato, e lascia la visuale sui glutei rotondi e sodi, superando l’immaginazione più audace. I fan rimangono sbigottiti da tale immagine, rappresentazione fedele della perfezione estetica, e non possono fare a meno di riguardare il video per credere alla visione.

Tripudio di like per il quadro interattivo di sensualità, e le centinaia di commenti sono tentativi maldestri di descrivere l’emozione che suscita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In molti rinunciano, lasciando riassumere la loro ammirazione nella più naturale delle esclamazioni, l’unica possibile: “Non abbiamo più parole”.