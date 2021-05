Domenica In, Ambra Angiolini e la verità su Renga: “L’amore non è mai cambiato”

Ambra Angiolini, ospite di Domenica In, ha parlato a cuore aperto della separazione da Francesco Renga e dei figli: “Per noi, l’amore non è mai cambiato”

Oltre dieci anni d’amore e due splendidi figli che hanno suggellato la loro unione, che aveva fatto sognare milioni di telespettatori. A distanza di cinque anni dalla rottura, Ambra Angiolini ha parlato apertamente della relazione con il suo ex Francesco Renga, al quale è stata legata dal 2004 al 2015. Un amore, il loro, che li ha portati a condividere moltissime esperienze, tra cui quella della genitorialità: i due hanno infatti dato alla luce i figli Jolanda e Leonardo, che ad oggi sono il loro più grande dono.

Ambra Angiolini, ospite della puntata corrente di Domenica In, ha parlato a cuore aperto dei sentimenti che ancora la legano al cantante, non mancando di accennare ai rapporti attuali con l’ex compagno. “L’amore non è mai cambiato, questo è un bell’esempio di famiglia“. L’attrice, sollecitata da Mara, ha anche confessato le reali problematiche che li hanno portati alla rottura: le sue parole hanno senza dubbio scosso i numerosi telespettatori del programma.

Ambra Angiolini, la verità su Renga: “L’amore non è mai cambiato”

Intervistata da Mara Venier nel corso dell’appuntamento di Domenica In, Ambra Angiolini si è lasciata parecchio andare e ha fatto delle rivelazioni scioccanti su Francesco Renga. Nonostante i due si siano lasciati da oltre cinque anni, dopo aver avuto gli splendidi figli Jolanda e Leonardo, l’affetto e il bene che li lega non sarebbe affatto cambiato. “L’amore non finisce, e tra noi non è mai cambiato” – ha asserito l’attrice con sicurezza, lasciando trasparire tutta la propria sincerità – “Le famiglie sono tutte famiglie, anche se non ci sono figli di mezzo, e la nostra ne è un bell’esempio“.

Nessun rancore, stando alle sue dichiarazioni, ha mai corroso l’ex coppia, che proprio ieri si è ritrovata in occasione del Concertone del Primo maggio. Ambra ha ribadito a Mara Venier di non aver mai strumentalizzato Jolanda e Leonardo per muovere guerra a Renga: “Si usano spesso i figli per ferire l’uno l’altra. Per noi, l’amore che c’è all’interno non è mai cambiato“.

Mara Venier, che si trovava completamente d’accordo con la sua ospite, non ha potuto far a meno di citare la propria esperienza: “Anche l’amore che provavo per Jerry Calà, dopo il divorzio, si è trasformato. Oggi è un mio grande amico“. La Angiolini, udite le parole della conduttrice, non è riuscita a trattenere il proprio reale pensiero su Francesco: le sue parole sono apparse come una vera e propria frecciatina al cantante.

“Per me Francesco è un figlio“, ha esclamato l’attrice sorridendo, suscitando la curiosità di Mara. Pur torturata dalle domande della presentatrice, la Angiolini ha preferito non esporsi ulteriormente sull’argomento.