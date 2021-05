Gli attacchi sono avvenuti tra la mezzanotte e le 2.00 di domenica (2 maggio). I rapporti della polizia locale.

Notte di terrore per le strade di New Orleans, dove una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite in due diverse sparatorie. Lo ha annunciato la polizia locale. Secondo quanto riportano le fonti ufficiali citate dalla CNN, gli attacchi sono avvenuti nella notte tra sabato 1 e domenica 2 maggio. A seguire i dettagli.

Le due sparatorie: il bilancio delle vittime

Stando a quanto scrive la CNN, la prima sparatoria ha avuto luogo nel Fifth District di New Orleans poco prima della mezzanotte. Sul posto, gli agenti hanno ritrovato cinque persone a terra. Il dipartimento di polizia locale ha riferito che i corpi riportavano gravi ferite da arma da fuoco. Le vittime sono state ricoverate nell’ospedale più vicino: uno di loro non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo. Gli spari hanno ferito gravemente altre due vittime, le quali sono state trasferite all’ospedale a bordo di auto private.

La stessa notte, altre due persone sono rimaste gravemente ferite in una seconda sparatoria. L’aggressione è avvenuta al Central Business District intorno alle 2.00 locali. Al momento, la polizia di New Orleans non ha rilasciato informazioni relative alle condizioni delle due vittime. Le dichiarazioni delle forze dell’ordine si limitano a indicare orario e bilancio delle vittime, senza fornire ulteriori dettagli su potenziali sospetti e possibile fermo. Il rapporto non precisa neanche moventi e dinamiche delle sparatorie.

Le sparatorie registrate questa notte seguono gli attacchi dello scorso fine settimana a Bourbon Street. Il bilancio delle vittime contò 5 feriti.

Fonte CNN