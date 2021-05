L’ex gieffina pubblica delle Stories su Instagram dove cattura l’attenzione dei suoi followers che non possono fare a meno di rimanere ammaliati.

Elisabetta Gregoraci è seguitissima sui social con 1,8 milione di followers e ogni giorno tiene attivi i suoi fans con numerosi post dove mette in risalto la sua proverbiale bellezza e con delle IG Stories dove mostra frammenti della sua vita quotidiana.

Impossibile resistere al suo fascino e chi la segue lo sa bene, tanto che ad ogni scatto che pubblica gli utenti si fanno subito trovare pronti a cliccare like e commentare.

Oggi ha reso partecipi i suoi seguaci con un pranzo all’italiana in un ristorante e ha raccontato: “Ho mangiato troppo, sono una mangiona: due piatti di pasta, tutti gli antipasti e il dolce!”.

Poi ha pubblicato il piatto di due assaggini di primi, scrivendo: “La cucina italiana resta sempre la migliore!”.

Elisabetta e lo spacco che mostra tutto

Nelle Stories successive, Elisabetta ha voluto deliziare i suoi followers con uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione. Una bellezza inaudita con un vestito lungo bianco dal profondissimo spacco che mette in risalto le sue gambe e una scollatura dove il décolleté esplode.

Sfoggia un sorriso a 32 denti per celebrare la giornata mondiale del sorriso. Impossibile resistere a tanta bellezza e i suoi followers lo sanno bene e non possono far altro che ammirarla.

E non è l’unica IG Stories di oggi dove regala la visione delle sue forme e del suo sex appeal…