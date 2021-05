Eva nella gabbia con un costume che fa sognare, magistrale – FOTO

La bellissima Eva ha pubblicato uno scatto in costume dove ha lasciato tutti senza parole: una bellezza mozzafiato che ha catturato l’attenzione di tutti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Quando si parla di lei tutti gli occhi vengono calamitati sul suo corpo da favola e da quel sex appeal che fa sognare.

Una bellezza senza tempo che riesce a conquistare lo sguardo tutti. E lo sa bene la bellissima Eva che è solita pubblicare degli scatti dove mette in risalto il suo fisico perfetto e un fascino da vera diva.

Anche oggi la mamma di Mercedesz ha incantato il web con una posa da far giare la testa!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Manuela Arcuri, 44 anni e fisico bestiale…ma come si mantiene in forma?

Lo scatto in costume da perdere il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Elisabetta Gregoraci, dal Selfie in minigonna allo spacco spaziale, non si sa dove guardare – FOTO

Scrive: “Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere”, sia in italiano che in inglese e si mostra in una posa provocante con indosso un costume che mette in risalto le sue forme sinuose.

Eva è in ginocchio, di profilo, su una sedia a dondolo sospesa in aria e tutta l’attenzione è sul suo lato B incantevole.

Nel giro di mezz’ora raggiunge oltre 7mila like e numerosissimi commenti dove i fan le scrivono: “Seducente”, “Intrigante”, “Splendida”, “Illegale”, “Da togliere il fiato!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip,No televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Apprezzamenti che non mancano mai, da corredo ad ogni foto che la bella Eva pubblica.