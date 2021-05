Un botta e risposta che non cessa nemmeno di domenica, Fedez replica alla nota dei vertici della Rai. Chi la dura la vince?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il concerto del Primo Maggio ha sollevato un polverone, Fedez ha accusato la Rai di aver cercato di manipolare il suo discorso per il concerto del Primo Maggio, i vertici dell’emittente televisiva hanno risposto alle insinuazioni pubblicando una nota:

“La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista. In riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli. Le parole realmente dette sono: “Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà.” […] “Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.”

LEGGI ANCHE —> Rai vs Fedez, arriva la replica sulla telefonata dai vertici di Via Teulada

Fedez non ci sta, cosa stanno cercando di fare?

LEGGI ANCHE —-> Pio e Amedeo e il pezzo sul politically correct. La risposta di Vladimir Luxuria

Non si fa attendere la riposta di Fedez (marito dell’influencer Chiara Ferragni) che controbatte alla nota dei vertici della Rai sul suo profilo Instagram.

Il rapper, da come si legge, non ha alcun problema a mettere a disposizione l’intera registrazione della telefonata intercorsa con la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, qualora gli organi competenti della Rai avessero voglia di fare chiarezza sulla vicenda.

Per il momento Fedez vede solo una gran corsa a discolparsi a prescindere da quello che è successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nonostante le chiacchiere in atto, Fedez ci tiene a ringraziare i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato duramente per aver reso possibile il concerto del Primo Maggio.