Ginevra Lamborghini, nelle stories la sua inquadratura migliore. Apoteosi di eros – FOTO

Ginevra Lamborghini documenta un massaggio a dir poco sensuale tramite le Instagram stories: nelle foto, i fan possono ammirare la sua inquadratura migliore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra Lamborghini è pronta a rubare la scena alla sorella più famosa, la sensualissima cantante Elettra. Classe 1994, Ginevra è un’influencer e modella da circa 60mila followers. Oltre a lavorare per l’azienda di famiglia, dove si occupa del settore della comunicazione, la sorella dell’opinionista dell’Isola condividerebbe con quest’ultima una grande passione per la musica. Non è da escludersi, pertanto, che la Lamborghini possa intraprendere il medesimo percorso professionale della moglie di Afrojack.

Nel frattempo, Ginevra si sta progressivamente affermando come una vera diva dei social, e attraverso Instagram condivide degli scatti che registrano il boom di likes. Nelle stories, di recente, la Lamborghini ha voluto mostrare ai followers il proprio “lato migliore“: l’inquadratura rapisce e fa salire la temperatura.

Ginevra Lamborghini, l’inquadratura del fondoschiena è pazzesca – FOTO

