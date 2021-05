“Ho bisogno di un favore” la truffa che non ti aspetti

Su Whatsapp una nuova truffa si sta diffondendo. Un messaggio pericoloso potrebbe arrivare da un utente conosciuto.

Sbarca su Whatsapp una nuova truffa. Un ennesimo messaggio dalle conseguenze pericolose che si sta diffondendo nella nota applicazione.

“Ho bisogno di un favore, ho comprato da internet ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?”, il testo arrivato a molti utenti. Questo potrebbe essere stato inviato anche da uno dei proprio contatti.

Si tratta di un truffa molto pericolosa. Il numero infatti da cui arriva il messaggio è stato hackerato. Il testo è stato inviato a tutti i suoi contatti della sua rubrica. I malintenzionati sperano che più persone possibili cadano nella trappola in modo da rubare soldi dalle loro carte di credito.

Whatsapp: arriva nuova subdola truffa

Una pericolosa truffa sta circolando su Whatsapp. A segnarla e mettere in guarda gli utenti è stata la Questura. L’inganno prevede l’arrivo di un messaggio da parte di uno dei propri contatti. Questo chiede di essere aiutato in quanto la sua carta sarebbe scaduta. Pertanto chiederebbe di prestargli la propria per poter effettuare un pagamento.

Pertanto se arriva questa richiesta è molto importante non rispondere. Per evitare che si finisca in questa truffa le forza dell’ordine hanno segnalato la sua pericolosità.

I cybercriminali che hanno diffuso la truffa hackerano il numero dell’utente. Dopo di che inviano il messaggio truffa a tutta la sua rubrica in modo tale da ottenere più dati bancari possibili.

La trappola si sta diffondendo a macchia d’olio nell’applicazione di messagistica istantanea. Il suo obiettivo carpire più carte di credito per poi effettuare con queste acquisti online.