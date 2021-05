“Ma quanto sei bella”, Jasmine Carrisi e il look da urlo che fa impazzire i fan – FOTO

Jasmine Carrisi e l’outfit in total black nella sua versione più sexy, il successo è assicurato per la figlia d’arte: strepitosa

Non si arresta il successo della figlia d’arte Jasmine Carrisi, destinata a diventare una nuova stella. In costante crescita sui social, ad oggi la primogenita di Loredana Lecciso e Al Bano vanta su Instagram più di 95 mila followers.

In eredità, vive una grande passione per la musica, che le ha già fatto incidere il suo primo singolo “Ego“, e partecipare a The Voice Senior nelle vesti di giudice in accompagnamento al padre.

Non solo questa la passione che anima il suo spirito, ha già debuttato al cinema nel film “La dama e l’ermellino“, andando a comporre così un’esperienza notevole per i suoi 20 anni.

Una bellezza che sempre più dimostra la somiglianza con la madre, incantando i social in scatti ammalianti.

Jasmine Carrisi, sexy in versione rock

Jasmine Carrisi porta l’atmosfera del Coachella Festival direttamente su Instagram, in un outfit strepitoso che le conferisce un tono tremendamente sexy. Una vera e propria influencer ormai, che sfoggia un completo in denim total black con inserti in borchie, per un tocco rock decisamente ribelle. Il look estivo con crop top e shorts evidenzia la silhouette invidiabile, il cui profilo manda i fan in visibilio.

Il taglio scalato con frangia aperta, tendenza della stagione, le incornicia lo sguardo che si fa ancora più intrigante. I dolci lineamenti angelici sono in contrasto con l’outfit da bad girl, ed il risultato è semplicemente irresistibile.

Tripudio di like per una conferma allo stile inconfondibile della figlia d’arte, che promette un futuro all’insegna del successo.