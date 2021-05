“Donna con la D maiuscola”, Justine Mattera e un body da infarto. Epocale – FOTO

Justine Mattera sempre più seducente, in lingerie fa sognare i fan. La foto che infiamma Instagram è da mal di testa: bellezza epocale

Mancano pochi giorni al 50esimo compleanno di Justine Mattera, ma la sua immagine continua a dimostrare la metà degli anni, in un incantesimo permanente. Il corpo giovane, atletico, forte e scolpito, caratterizza la sua bellezza, insieme ai tratti così particolari, che l’associano all’indimenticabile Marilyn Monroe fin dall’inizio della sua carriera.

Iniziata attraverso la musica, e proseguita in televisione, la showgirl cavalca la notorietà dal ’95, oggi realizzandosi particolarmente sui social. Il suo profilo Instagram vanta più 485 mila followers, che incanta e sbalordisce con scatti provocanti, spesso difficili da sostenere. Come l’ultimo pubblicato, dove si lascia ritrarre in lingerie, infiammando il social.

Justine Mattera, bellezza esplosiva

Justine Mattera, illuminata dalla luce, accende i riflettori su di sè, bloccando Instagram. In lingerie viene esaltata la sua silhouette, e sfodera i suoi punti di forza migliori. Glutei sodi e alti, pancia piatta, corpo tonico, la showgirl si supera per lasciare attoniti i fan.

Bellezza ineguagliabile e fascino senza tempo, il profilo del suo viso cattura l’attenzione, reso ancora più intrigante dalla chioma spettinata che conferisce un tono sensuale non indifferente.

Il body in rosa crea un effetto “tono su tono” che simula quasi la nudità, disegnando perfettamente le sue curve. La scollatura è mozzafiato, impreziosita dal dettaglio in pelle che le cinge il collo per un effetto ancora più sexy.

Accompagnato al post, il messaggio motivazionale diretto ai suoi numerosissimi followers, sulla ricerca della propria felicità. Colpisce ed emoziona gli utenti, che rimangono rapiti dalla sua immagine.

Meravigliosa, conquista più di 12 mila like e i commenti sono tutti riassuntivi dell’adorazione che suscita nei fan.