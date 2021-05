“Cosa sei”, Laura D’Amore colpisce ancora: fisico da infarto – FOTO

Laura D’Amore riesce sempre a catturare l’interesse dei suoi seguaci con le sue scollature prorompenti e i suoi scatti infuocati: l’ultimo post è da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore, stando a quanto si legge sul suo blog ufficiale, è un’assistente di volo. La nativa di Grottaglie, in ogni modo, è riuscita giorno dopo giorno ad aumentare la sua popolarità su Instagram e ad oggi è una vera e propria influencer. Ogni suo singolo post ottiene un riscontro incredibile ed ottime interazioni.

La ragazza, anche in questa prima domenica di maggio, è riuscita a catturare l’interesse dei suoi followers condividendo una serie di scatti mozzafiato. La 39enne è in splendida forma e riesce ad incantare il suo pubblico con una bellezza incredibile e con un fisico decisamente strepitoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Love you”. Giulia De Lellis e la domenica speciale, è uno schianto – FOTO

Laura D’Amore, bellezza mozzafiato: che fisico

Per vederla, vai su successivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si è mangiato bene”, per la sua didascalia, Laura ha scelto di riportare una frase di Virginia Wolf. Il post contiene ben tre fotografie e ha raccolto ben 4mila cuoricini in brevissimo tempo. L’outfit della modella conquista tutti. La D’Amore indossa una canotta che fa davvero fatica a contenere il suo lato A esagerato.

Come se non bastasse, il suo sorriso è abbagliante e le sue labbra sono irresistibili. “Cosa sei”, “Sei bellissima”, “Incantevole”, “Che bella donna”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura, qualche giorno fa, condivise in rete una fotografia in cui indossava pantaloncini cortissimi che scoprivano totalmente le sue gambe.