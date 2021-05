Laura Pausini, una settimana dopo gli Oscar: gli scatti inediti sui social. La cantante, tornata dalla esperienza più bella della sua vita, oggi ha voluto ricordare quei momenti con po’ di ricordi

Laura Pausini è una delle cantanti più amate del mondo dello spettacolo e quello che è accaduto la settimana scorsa n’è la prova più evidente: infatti, Laura, ha vissuto “l’esperienza più surreale della sua vita” (così come l’ha definita lei) partecipando al prestigioso Premio Oscar dove è arrivata ad un passo dal vincere uno dei trofei più ambiti del mondo.

Laura Pausini e gli scatti degli Oscar: “L’esperienza più surreale della mia vita”

Nonostante fosse una delle favorite non è riuscita a raggiungere questo traguardo, ma ha lasciato l’America ed è tornata in Italia comunque felicissima per aver vissuto l’esperienza più entusiasmante della sua vita. Un sogno che tanti suoi colleghi vorrebbero vivere e per cui è stata tanta invidiata ma anche sostenuta e acclamata. A distanza di una settimana, Laura non si è ancora svegliata da questo sogno incredibile e ha voluto ricordare quei momenti con degli scatti quasi del tutto inediti che nessuno aveva visto durante questa lunga e intensa settimana.

Gli scatti la ritraggono felice, elegante, con un sorriso enorme stampato sul volto e gli occhi pieni di una luce di una donna che tiene ancora vivo dentro di sé l’entusiasmo di quella ragazzina che ha raggiunto il successo tanti anni fa.