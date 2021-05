Manuela Arcuri, 44 anni e fisico bestiale…ma come si mantiene in forma?

La bellissima attrice, ex modella e conduttrice televisiva italiana Manuela Arcuri ha 44 anni ed una siluette da urlo: ecco il segreto…

La meravigliosa tifosa della Roma ha svelato, nel corso di un’intervista, il segreto per avere all’età di 44 anni un fisico pazzesco come il suo.

Ha raccontato di essere sempre andata in palestra, in particolare in sala pesi; mentre ad oggi che questo non le è consentito, date le restrizioni in vigore, predilige le passeggiate all’aria aperta e la cyclette in casa.

Un paio di volte alla settimana è seguita da un personal trainer e, oltre al fitness, lo sport che ama di più è senza dubbio il nuoto: “Mi è sempre piaciuto molto nuotare, ma non l’ho mai fatto in maniera professionale“.

Ecco svelata la sua alimentazione: “Prediligo una dieta…”

Durante un’intervista Manuela Arcuri ha parlato del suo stile di vita salutare tra attività fisica e sana alimentazione.

Ecco le sue parole: “A tavola mi piace mangiare un po’ di tutto, ma sempre prediligendo una dieta sana“.

Se Manuela dovesse però mangiare qualcosa di più calorico, sicuramente opterebbe per un buon tiramisù.

Ma i segreti per avere un fisico strepitoso come il suo non finiscono qui: la presentatrice ha infatti confessato di non poter rinunciare ai massaggi per un profondo rilassamento psicofisico.

La Arcuri è dunque una grande amante dello sport, in particolare segue appassionatamente il calcio.

Nel suo profilo Instagram sono presenti svariate foto come questa dedicate alla sua squadra del cuore: la Roma.