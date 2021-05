Maria De Filippi distrugge tutto, anche il concertone di Fedez. Notte magica

Dati Ascolto 1° Maggio 2021. La sfida televisiva del sabato italiano è stata tra due grandi spettacoli sulle reti concorrenti Mediaset e Rai. Da un lato il talent show Amici, dall’altro il tradizionale concerto per la Festa dei lavoratori. C’è una sorpresa. Chi ha avuto la meglio?

La stagione televisiva 2020/2021 sta per volgere al termine. Mancano ancora poche settimane prima delle agognate vacanze estive ed è tempo di tirare le somme. Complici le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus e il forzato coprifuoco che ci spinge tutti a rientrare a casa entro le ore 22, è facile comprendere come il piccolo schermo spesso diventi una compagnia imprescindibile di queste lunghe sere primaverili, orfane di apertivi con gli amici e passeggiate per le vie cittadine.

Chi avrà vinto la battaglia dello share nella serata di sabato 1° Maggio? I palinsesti proponevano due spettacoli concorrenti che si sono dati battaglia a colpi di dati auditel. Stiamo parlando del talent show Amici, condotto dalla certezza per le reti Mediaset, Maria De Filippi, e il mega concerto che si tiene tradizionalmente proprio durante la Festa dei lavoratori, in onda su Rai tre.

Maria De Filippi campionessa del sabato sera italiano

La serata televisiva di Canale 5 si è colorata nuovamente con il longevo talent show, Amici di Maria De Filippi. Grandi ospiti presenti: Nino Frassica, Loredana Bertè e Giordana Angi. Le sfide che hanno coinvolto i giovanissimi interpreti hanno tenuto incollati al piccolo schermo 5.181.000 telespetattori pari al 25,8% di share.

Il concerto del Primo Maggio, andato in onda su Rai Tre, è stato segnato dal discorso del rapper Fedez che ha aperto dibattiti e polemiche, soprattutto per il coinvolgimento di alcuni esponenti dei vertici della tv di Stato e il tentativo di censura nei suoi confronti.

1.564.000 persone hanno seguito l’evento con uno share del 6,9%.

Grande sorpresa è stata Sotto Copertura; la serie televisiva trasmessa ieri sera su Rai Uno che ha raccontato “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi, ha interessato 3.248.000 telespettatori con uno share del 13,9%.