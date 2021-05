Una sessione di allenamenti imperdibile quella di Raffaella Fico: il suo fisico appare scolpito come il “marmo di Carrara”.

La suadente showgirl dalla riccia chioma inimitabile e di origini campane, Raffaella Fico, si è cimentata in una sessione di allenamenti imparagonabile. La trentatreenne, nata sotto il segno dell’Acquario, ha esordito sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nel 2008 al reality del “Grande Fratello“, per poi continuare ad apparire in televisione in altre trasmissioni ed alcune commedie.

Nello scorso pomeriggio, invece, Raffaella ha voluto condividere con il pubblico i suoi esercizi. Vestendo un outfit che ben riesce a mettere in evidenza le sue curve. Il video ha immediatamente riscontrando un grande successo sui social. I complimenti esemplari ricevuti però, non provengono soltanto dalla penna dei suoi ammiratori, ma anche da parte del suo coach di fiducia. Scopriamo i dettagli più avanti nel video definito come “irresistibile“…

Raffaella Fico, “Che bambola”: nei piegamenti è imbattibile, il VIDEO