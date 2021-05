Matrimonio a prima vista 2021 si è concluso da poco ma un’ex sposa in questi giorni è stata molto attaccata per il suo atteggiamento dimostrato in puntata. Vediamo cos’è accaduto

Mercoledì 28 aprile è andata in onda l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista. E poi”, in cui i protagonisti di questa edizione 2021 hanno svelato cos’è successo a telecamere spente, dopo il mese trascorso insieme da marito e moglie, e dopo la decisione presa alla scelta finale.

Come sappiamo, l’unica coppia rimasta insieme è quella formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, mentre come era prevedibile, Santa Marziale e Salvo Banfi hanno chiuso le porte in malo modo. Ma il colpo di scena è avvenuto con la terza coppia composta Clara Campagnola e Fabio Peronespolo che si sono lasciati tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate.

Clara ha infatti ammesso davanti agli esperti che non si sarebbe comportata in maniera onesta ma avrebbe adottato un atteggiamento accondiscendente verso Fabio per cercare di superare al meglio il mese di prova. Da quando sono stati riaperti i profili social dei concorrenti, la ragazza è stata letteralmente sommersa di insulti da parte degli haters che l’hanno accusata di essere bipolare. Vediamo cosa ha risposto lei per zittire tutti.

Clara Campagnola: “Il rapporto a Matrimonio l’ho vissuto io, non è morto nessuno”

Nelle ultime ore abbiamo visto un enorme cambiamento fisico da parte di Clara che ha deciso di tingersi i capelli di un bel blu acceso e farli crescere a caschetto. Lei ha confessato che chi la conosce sa che ama cambiare look molto spesso. Ieri per lei una giornata gioiosa in cui ha festeggiato il 18esimo compleanno della sorella Elisa, ma per lei questi giorni sono stati molto complicati per via degli insulti che le sono arrivati sui social.

“Santa è stata un’immatura e viziata, tu invece bipolare, calcolatrice, interessata alla tv o a fare marchetta online”. Questa una delle accuse peggiori che le è giunta su Instagram. Lei ha deciso quindi di rispondere a tono una volta per tutte.

“Non devo nascondermi da nessuno solo perché ho scelto me stessa mentre ho alzato i toni verso Fabio. Lui sapeva palesemente del mio carattere anche perché mi diceva ‘rispondi sempre male’, quindi non scende dalle nuvole. (…) Detto questo l’esperienza l’ho vissuta io, io sto benissimo e non sono bipolare, il rapporto è durato meno di un mese e non è morto nessuno”.

Questa la sua risposta secca agli haters che l’hanno attaccata. Se però vorrete avere anche una risposta da parte di Fabio, lunedì 3 maggio alle 21.30 ci sarà una diretta congiunta sui profili Instagram dei tre uomini dell’ultima edizione per avere un punto di vista maschile dell’esperimento sociale portato in tv.