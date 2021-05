Interviene drasticamente Maurizio Costanzo dopo l’infortunio e il suo prolungamento di Elisa Isoardi a “L’Isola Dei Famosi”.

E’ stato sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv” che alcune polemiche sui comportamenti tenuti dalla conduttrice ed amatissima ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi”, Elisa Isoardi, si sono fatti strada, scatenando man mano anche la reazione del suo curatore, il giornalista ed autore televisivo, Maurizio Costanzo. La lamentela, contenuta in una lettera particolarmente ambigua nei riguardi dell’infortunio della ex concorrente, è giunta sotto gli occhi del conduttore che, rimanendo spiazzato, non si è riuscito a trattenere. Ed ha prontamente risposto alla donna.

Maurizio Costanzo su Elisa Isoardi: “dovrebbe smetterla” ed agire…

“Forse dovrebbe smetterla di girovagare e dedicarsi al suo lavoro di presentatrice, al sicuro, in uno studio televisivo”, ha sentenziato aspramente al donna mettendo in discussione la fama di coraggiosa primadonna apparentemente guadagnata con grinta, e rispettivo apprezzamento del suo pubblico, dalla Isoardi.

“Come dice lei nella sua lettera“, risponde l’autore romano, “potrebbe“, ponendo almeno visibilmente tra due virgole l’accento sul condizionale da lui utilizzato,”pensare di dedicarsi al suo lavoro da conduttrice“. Ed enfatizzando in seguito sulla sua futura scelta da intraprendere per quel che riguarda la conduzione. Risulta infatti ancora un mistero se la presentatrice vorrà tornare a casa Rai. Oppure lasciarsi andare in una nuova e forse più “sicura” avventura in quel di Mediaset.

Ad ogni modo, dopo le settimane passate in quarantena e il recupero della sua salute a causa del danno subito all’occhio, Elisa appare come pronta ad aprirsi a quello che sarà il suo futuro televisivo. Indipendentemente dai suoi orientamenti di rete. “A quanto pare. Ha attraversato un periodo complicato“. Concluderà poi Costanzo in sua difesa. “All’Isola ha dovuto affrontare le conseguenze di un incidente“.