Mercedsz finisce tutto, addio incredibile al suo grande amore.

La coppia composta dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Mercedesz ed il noto personal trainer Lucas Peracchi non esiste più: ecco perché…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Già da tempo i fan più attenti avevano capito che qualcosa in questa coppia non andava, poiché nessuno dei due pubblicava più nulla sui social network dei loro momenti insieme.

Ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne: “E’ finita“. E ancora: “Non voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita“.

Mercedesz invece ha fatto capire ai fan di essersi lasciata, con una frase riferita al suo segno zodiacale ‘Leone’: frase che odora di tagliente frecciatina verso Lucas.

Ormai è ufficiale: la storia tra Mercedesz e Luca Peracchi è giunta al termine.

Circa otto ore fa, Mercedesz ha condiviso con i suoi 771.000 followers questa citazione sul suo segno zodiacale, che senza dubbio è riferita anche alla sua attuale situazione sentimentale e al suo essersi dunque probabilmente sentita messa da parte.

I fan li seguono attentamente per essere sempre aggiornati su ogni possibile sviluppo di questa ormai ex storia d’amore e, in particolare, sono in attesa di un commento pubblico di mamma Eva.

Come tutti ben sanno, Lucas non ha mai ricevuto la sua benedizione, anzi in passato è stato accusato pubblicamente da Eva di circuire psicologicamente la figlia, la quale avrebbe anche subito violenze da parte proprio del suo ormai ex compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Tuttavia la coppia smentì ogni sua accusa.