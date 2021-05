“Vi faccio questo regalo”. Miriam Leone sorprende i fan: l’annuncio atteso

Miriam Leone. L’attrice siciliana, ex Miss Italia 2008, ha sorpreso i suoi fan facendo un annuncio su Instagram che tutti aspettavano. Finalmente è giunto il momento. Quali sono le sue novità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Occhi verdi, capelli di fuoco e un viso di rara perfezione. L’ex Miss Italia 2008, Miriam Leone, fin dalla sua primissima apparizione nel mondo dello spettacolo ha incantato tutti. Indubbiamente bellissima, ma non solo: per emergere non è sufficiente. Lei, da sempre, ha avuto tutte le carte in regola per sfondare. Dotata di straordinario talento, la sua verve e simpatia hanno stregato il pubblico che, trasversalmente (uomini e donne, adulti e giovanissimi), la segue con attenzione.

Dopo una breve parentesi sul piccolo schermo, la Leone ha trovato la sua definitiva strada nella recitazione. Non a caso conquistò anche il titolo di Miss Cinema, consegnatole da Ann Strasberg dell’Actors Studio.

Sul suo profilo Instagram conta 1,3 milioni di follower. A loro e a tutti gli altri ha voluto fare un regalo attraverso un annuncio che in molti stavano aspettando. Di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE -> “Sei bbbhedda comu lu sule”, Veronica Gentili incanta in nero per la diretta – FOTO

Miriam Leone. L’annuncio che tutti attendevano

Clicca su Successivo