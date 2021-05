Muore la promessa dello sport italiano: è stato investito da una Smart

Tragedia nella notte a Udine, in via delle Ferriere. Riccardo Franzin, 16 anni, è stato investito da un’utilitaria: era una giovane promessa del rugby

Tragedia nella notte a Udine, in corrispondenza di via delle Ferriere, dove una giovane promessa dello sport italiano ha perso la vita. La vittima è Riccardo Franzin, 16enne originario del comune di Pagnacco (UD), il quale è deceduto a seguito di un incidente automobilistico. Il giovane, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da una Smart guidata da un 57enne, nel bel mezzo di un temporale. Il rugbista, che ha riportato gravi ferite, non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. La comunità del suo paese è ancora sotto choc: sua mamma Nadia Buttazzoni e la società di rugby “Pasian di Prato” hanno già pubblicato i primi post di cordoglio.

Muore Filippo Franzin, giovane promessa del rugby: investito da un’utilitaria

La morte di Riccardo Franzin, sopraggiunta ieri sera a seguito di un incidente stradale, ha sconvolto il piccolo comune di Pagnacco, dove il giovane era nato. Il rugbista stava camminando in corrispondenza di via delle Ferriere (UD), sotto la pioggia incessante, quando una Smart lo ha investito e ne ha sbalzato il corpo a diversi metri di distanza, uccidendolo sul colpo.

Le parole della mamma, Nadia Buttazzoni, sono la testimonianza dello straziante dolore che ha sconvolto la famiglia: “Nella vita bisogna imparare a non dare mai nulla per scontato, perché in un attimo tutto può cambiare“. Anche la società di rugby presso cui Riccardo giocava, la “Pasian di Prato“, ha voluto esprimere il proprio rammarico per la perdita della giovane promessa dello sport.

“Quando un giocatore di rugby sale al cielo, nel nostro sport si dice che ha passato la palla, ma questa volta è stato troppo presto! Ciao Riccardo“: questo il messaggio da parte di tutto lo staff tecnico della squadra, che ha voluto salutare Franzin per l’ultima volta.