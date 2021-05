Netflix: l’annuncio. Finalmente la data di uscita della serie tv più amata

Netflix. La piattaforma di streaming digitale più famosa al mondo non fa che sfornare successi e prodotti di alta qualità. Il pubblico apprezza. Rilasciata la data di uscita di una delle serie più seguite

La pandemia da Coronavirus, com’è noto, ha comportato la chiusura delle sale cinematografiche e una permanenza più lunga e forzata all’interno delle nostre dimore. Conseguenza inevitabile è stata l’impennata di successo delle piattaforme che propongono materiale d’intrattenimento via streaming.

Già prima di questo periodo storico così particolare, la faceva da padrone Netflix che, dalla sua nascita nel mondo digitale, non ha fatto altro che mietere consensi, sfornando opere di qualità che tengono incollato il pubblico al piccolo schermo. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: dai cartoni animati, alle serie tv, fino a film di alto profilo che, nelle ultimissime annate, sono stati candidati e premiati anche agli Oscar.

Bridgerton, Lupin, Stranger Things, Suburra, The Crown e soprattutto La Casa di Carta sono solo alcuni degli esempi tra i contenuti più famosi e guardati online, tanto da aver ottenuto picchi di ascolto incredibili in tutto il mondo. Tra queste, anche un’altra serie ha fatto il boom. Si tratta di Lucifer. Grandi novità al riguardo.

Netflix. Grandi novità per i fan di Lucifer

Se siete fan della serie tv Netflix Lucifer, preparatevi a gioire. Segnatevi questa data e preparate i pop corn: 28 Maggio 2021. L’avvenente attore Tom Ellis tornerà sui nostri schermi a dare il volto al signore degli Inferi in una versione del tutto nuova e divertente.

L’opera ha preso il via nel 2016 ed è giunta alla quinta stagione. Sebbene all’inizio non abbia riscosso grande consenso, soprattutto dalla critica più esperta, il pubblico ne ha fatto invece un prodotto abbastanza seguito per la sua leggerezza e soprattutto per la presenza del protagonista così coinvolgente e brillante.

Quella che verrà trasmessa dal 28 maggio sarà la seconda parte della quinta stagione; le 16 puntate totali erano state divise in due tranche. Vedremo finalmente la conclusione di questo capitolo. Altra buona notizia per tutti gli appassionati: Netflix ha rinnovato Lucifer per un’ulteriore stagione. A quanto pare, però, la sesta sarà quella definitiva.