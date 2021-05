“Panorama mozzafiato”. Valentina Ferragni incanta i suoi followers FOTO. La sorella di Chiara ha pubblicato una foto che ha raggiunto tantissimi consensi

Valentina Ferragni è senza ombra di dubbio una dei personaggi più amati del mondo del web. Ha raggiunto la fama per essere la sorella di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale che è sempre al centro dell’attenzione. In particolar modo dopo ieri sera, dove suo marito Fedez ha fatto un discorso importantissimo al concertone del 1° Maggio dove ha denunciato un sistema, la Rai e la politica. Valentina, invece, è certamente più riservata di sua sorella e di suo cognato e conduce una vita completamente diversa.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Valentina Ferragni incanta i social con l’ultimo scatto pubblicato

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i vi s o d a V a l e n t i n a F e r r a g n i

( @ v a l e n t i n a f e r r ag n i )

Valentina è spesso al centro dell’attenzione, invece, per il suo fisico. Spesso la bella sorella di Chiara viene insultata perché, secondo la società, non rispecchia i canoni tradizionali quando basta darle un’occhiata per vedere che non solo è magrissima, ma anche di una bellezza mozzafiato e perfetta così com’è. Gli scatti che pubblica sul suo profilo ne sono la prova più evidente: bionda, occhi azzurri e viso angelico, fisico pazzesco, è di una bellezza davvero sconvolgente.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip,No televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Valentina su Instagram ha milioni di followers che la seguono ogni giorno e che la riempiono di affetto e di attenzioni, di tanti complimenti che riceve ogni volta sotto agli scatti che pubblica quotidianamente sul suo profilo davvero sempre aggiornatissimo.