La bellissima cantante di Sora è stata ospite di Avanti un altro! Pure di sera ì, dove ha risposto ad alcune domande incalzanti di Paolo Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Anna Tatangelo questa sera è stata ospite della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Avanti un altro! Pure di sera.

Prima di rispondere alle domande del conduttore del game show, si è esibita in un medley dei suoi brani più famosi tra cui quello che l’ha resa celebre: Ragazza di periferia.

Proprio con quella canzone, a 16 anni, vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte e chi c’era alla conduzione?

Questa la domanda posta alla cantante che ha risposto sorridendo, ovviamente in maniera esatta. Infatti nel 2005 il conduttore era proprio Paolo Bonolis.

Al che il simpatico romano ha ribattuto: “Ma perché l’ha detto con quell’aria? Pensava che un cretino così non potesse condurre Sanremo?”, scherzando.

La proposta indecente ad Anna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Dopo che la Tatangelo si è esibita con le sue canzoni, Paolo Bonolis ha proposto all’artista: “Tu e Laurenti a Sanremo! Perché non fare un brano? Vi potreste chiamare La bella e la bestia”.

Poi Paolo e Anna hanno continuato a scherzare, durante la trasmissione, e il presentatore, ricordando i titoli romantici delle sue canzoni le ha chiesto: “Ma non è che per caso mi volevi dire qualcosa? Le donne sono criptiche”, divertendo così il pubblico e tutti i presenti in studio che non hanno potuto trattenere le risate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

E chissà se la proposta tra le righe del conduttore, che ha diretto più di una volta il Festival, non sarà solo un’anticipazione?