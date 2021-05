Schianto fatale, muoiono due ragazzi giovanissimi

Schianto fatale nella notte. Due ragazzi giovanissimi, alla guida di mezzi, hanno perso la vita.

Schianto fatale. Questo quello che ha accumunato due terribili incidenti che hanno portato alla morte di due ragazzi. Giovanissimi hanno perso la vita rimanendo coinvolti in pesanti scontri sulla strada. Entrambi alla guida di mezzi sono rimasti coinvolti in gravi tragedie verificatesi nella notte. Una è avvenuto nel Calvagese, nel Bresciano.

Qui un ragazzino di soli 14 anni ha perso la vita. Alla guida di un motorino ha avuto uno scontro con un’auto. Il terribile frontale non ha permesso alla vettura di evitare di travolgere la moto. Sembrerebbe che il ragazzino non possedesse la patente per guidare il mezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e un’elisoccorso. Dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso il suo cuore ha smesso di battere. Nell’incidente sono rimasti convolti altri due giovani, di 22 e 34 anni. I due riportano alcuni traumi ma non sono in condizioni gravi.

LEGGI ANCHE > Incidente sulla statale: coppia di coniugi perde la vita

Schianto sulle strade: due giovanissime vittime nella notte

LEGGI ANCHE > Schianto fatale con lo scooter, muore noto primario

L’altro terribile incidente stradale è avvenuto a Camisano, nel Vicentino. In strada una vettura ha travolto un’auto in sosta. Di seguito si è scagliata su un palo dell’illuminazione, poi su un segnale stradale e infine si è ribaltata. Nell’auto si trovava un giovane di 19 anni.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 23, il ragazzo ha perso la vita. Si trattava di un soldato statunitense che prestava servizio alla base Ederle a Vicenza. Nonostante i tentativi di rianimazione i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti altri due miliari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli agenti sono subito intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e rilevare se sono rimaste coinvolte altre auto.