Un sedicenne riceve un video a luci rosse in cui il padre è intimo con un uomo. L’angoscioso dilemma: confessare tutto alla madre o coprire il papà?

Un segreto che potrebbe distruggere la famiglia. Un macigno per un adolescente, che ha scelto di confidarsi con un esperto del settore per avere qualche risposta. Inizia così la storia di un sedicenne inglese, che ha ricevuto una notizia sconvolgente proprio sul suo telefonino, sotto forma di video.

“Qualcuno mi ha mandato un filmato di mio padre, 50 anni, che fa sesso con un uomo“. Un modo decisamente brutale per scoprire l’omosessualità del genitore. Non sapendo più cosa fare, l’adolescente ha deciso di affidare il suo dilemma ad una lettera. L’ha indirizzata a Dear Deidre, la rubrica del giornale britannico The Sun che affronta questioni delicate, perlopiù legate alla sfera familiare e della sessualità, in modo totalmente anonimo.

Sedicenne scopre che il padre è gay in un video osé: il suo dilemma

Il giovane spiega che vista la situazione non sa proprio come reagire. E si tormenta se confessare tutto alla madre o coprire il papà. Infatti racconta che i genitori sono sposati da 25 anni e con una rivelazione del genere c’è il rischio di distruggere il loro matrimonio.

Prima di scrivere al giornale, il ragazzo aveva chiesto chiarimenti al padre, ma senza successo. In un primo momento l’uomo avrebbe negato, per poi vuotare il sacco, chiedendo al figlio di tacere. “Quando ho affrontato mio padre, prima ha detto che era solo qualcuno che gli somigliava. Ma alla fine l’ha ammesso e mi ha pregato di non dirlo a mamma“, spiega il 16enne nella lettera.

La risposta degli esperti della rubrica Dear Deidre non si è fatta attendere. Pur comprendendo la sua difficile posizione, il loro consiglio per il ragazzo è di non intervenire. “Tua madre potrebbe sapere già dell’infedeltà e dei sentimenti gay del marito. Non puoi conoscere il funzionamento del loro matrimonio e, sfortunatamente, non puoi mettere le cose a posto per loro”. Poi il suggerimento: approfondire il discorso col padre, e convincerlo a parlare con uno psicoterapeuta per capire come gestire la spinosa questione col resto della famiglia.