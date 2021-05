La giornalista Veronica Gentili ha condiviso uno scatto social davvero emozionante, bellissima in nero incanta ancora una volta i fan che la seguono

Nuova stoccata ai fan della classe 1985 Veronica Gentili che per l’ultima puntata di ieri sera ha fatto colpo ancora una volta nel cuore dei follower che la seguono copiosi sui social.

Attualmente alla guida di “Stasera Italia Weekend”, la giornalista è tra le più ammirate del momento per bellezza e grandissima professionalità, tanto che spesso viene comparata con altre colleghe sempre impegnate in prima linea in programmi di intrattenimento.

Di Veronica sappiamo che si è diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nel 2006, poi il passaggio verso il giornalismo d’inchiesta e la conduzione di programmi di cronaca.

Veronica Gentili, “Il mio modo di festeggiare il 1° Maggio”

