Claudia Ruggeri ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Indosso un abito nero, sfoggia il fisico mozzafiato stupendo i fan.

Abito nero, aderente e cortissimo. Così Claudia Ruggeri si è mostrata nell’ultima foto condivisa su Instagram. Uno scatto che ha lasciato senza parole il suo milione di follower.

“E’ domenica ragazzi e quindi.. doppio appuntamento con Avanti un altro”, il commento nella didascalia al post.

Subito è tripudio di like e commenti. Molti apprezzano lo scatto di Claudia. Nella foto la showgirl si mostra seduta negli studi del programma. Gambe accavallate sfoggia il suo fisico mozzafiato. Tantissime le parole di apprezzamento da parte dei fan. Di seguito poi la Bonas di Avanti un altro ha condiviso un carosello di immagini in cui si mostra intenta a brindare con un bicchiere di vino in mano.

