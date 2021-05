Amici. Stefano De Martino ha commentato con grande trasporto l’esibizione di Giulia Stabile: le sue parole non sono passate inosservate ai fan

Stefano De Martino è sicuramente uno dei ballerini più celebri del talent show di Amici. Lanciato da Maria De Filippi nel corso della stagione 2009-2010, il partenopeo ha successivamente coltivato la propria passione all’interno del programma, dove ha lavorato come membro dei “professionisti”. Negli ultimi anni, tuttavia, l’ex marito di Belen ha avuto la possibilità di cimentarsi in molteplici nuove esperienze, che lo hanno allontanato dalla sua originaria passione.

De Martino, dopo essersi messo alla prova in qualità di conduttore ed inviato, ha preso una decisione che ha decisamente spiazzato il pubblico che lo segue: quella di abbandonare definitivamente la danza. Per tale motivo, ad Amici, Stefano non ricopre più il ruolo di ballerino, ma quello di giudice. Nel corso della puntata di ieri sera, tuttavia, è accaduto un fatto che potrebbe rimettere in discussione tutto: l’esibizione di Giulia Stabile ha infatti profondamente scosso il conduttore, toccandolo nel profondo dell’anima.

Stefano De Martino, le parole dopo l’esibizione: “Mi è tornata la voglia di ballare”

Ieri sera, durante il consueto appuntamento del serale di Amici, è accaduto un fatto straordinario che riguarda il giudice Stefano De Martino. Quest’ultimo, che ha annunciato tempo fa il proprio ritiro dal mondo della danza, è rimasto profondamente colpito dall’esibizione di Giulia Stabile, concorrente dell’edizione 2021.

“Guardandoti mi è tornata la voglia di ballare” – ha detto De Martino, visibilmente commosso – “Sei ufficialmente una delle cose che mi mette di buon umore, insieme al mare e ai film di Totò”. Parole che hanno lusingato enormemente Giulia e che, al contempo, hanno riacceso la speranza nei cuori dei fan che lo seguono e che sognano di vederlo nuovamente ballare.

Per il momento, Stefano sembra aver accantonato il mondo della danza per proseguire la sua carriera di conduttore, che sta peraltro riscuotendo un discreto successo. Tuttavia, come dimostrano le sue parole, l’addio al ballo non sembrerebbe essere un addio definitivo.