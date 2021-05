Tommaso Zorzi e l’annuncio definitivo: “Ho bisogno di una pausa”. L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi ha scritto qualcosa sui suoi profili social prima di sparire

Tommaso Zorzi è sicuramente il personaggio televisivo più discusso del momento. Dopo sei lunghi mesi di Grande Fratello, uscito dalla casa è stato chiamato subito dai vertici per la Mediaset per lavorare nella rete, come opinionista dell’Isola dei Famosi e tanto altro. Non si è mai fermato un attimo da quando è uscito dalla casa e comincia probabilmente a risentire di tutte queste pressioni, comincia a rendersi conto solo ora della risonanza che ha acquisito nel corso dell’ultimo anno e ieri sera per una battuta “simpatica” ha rischiato di mettere a repentaglio tantissime cose che ha fatto per la propria comunità.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Tommaso Zorzi e la pausa dai social: “Ho bisogno di staccare”

Dopo essere stato bruscamente attaccato dal web, insultato e bersagliato, ha deciso di scrivere il suo pensiero riguardo alla questione e ha ricordato ai suoi followers che settimana scorsa si è esposto sui social proprio come ha fatto Fedez ieri sera. “Quando si tratta di me, sembra una gara a chi finisce di più. Non vi nascondo che fa male. Non è facile acquisire la consapevolezza che tutto quello che dirai verrà sottoposto ad uno scrutinio severissimo. Io sono sempre rimasto fedele ai miei principi, con il mio tono, ma coerente. Mi dispiace non poterla vivere con maggiore serenità“.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip,No televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Detto questo, ha rivelato che da ora in poi si prenderà una pausa dai social perché non riesce più a reggere tutte queste pressioni. I suoi fans, che hanno riconosciuto il suo errore ma comunque sostenuto, hanno supportato anche questa sua decisione.