La tragedia ad alta quota risale a questo sabato (1 maggio), quando un elicottero è precipitato sulla strada per Tiquisate.

Ad annunciarlo sono stati i vigili del fuoco dipartimentali. I rapporti del servizio di emegenza di Escuintla, nel Guatemala, riportano la tragica notizia di un incidente in elicottero. Il disastro è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di questo sabato (1 maggio). Secondo quanto riferiscono i notiziari locali, l’impatto è stato confermato al chilometro 135,5 della “strada in direzione di Pueblo Nuevo Tiquisate“, Escuintla. Il bilancio segna quattro morti e un ferito, ricoverato d’urgenza in un ospedale privato.

Le identità delle vittime: avvio alle indagini

Le vittime si trovavano a bordo di un elicottero targato TG-SEN, registrato come Helicópteros Fumigadores y Corporativos SA. Secondo quanto annunciano le fonti ufficiali, l’unico ferito è María Isabel Guerra, una ragazza di 25 anni, la quale è stata soccorsa e trasferita d’urgenza in una struttura privata a Tiquisate in codice rosso. I media locali precisano che si trattava di un “volo controllato da privati”. Sul sito ufficiale del Pubblico Ministero è stata pubblicato l’annuncio di avvio delle indagini per accertamenti su cause e dinamiche dell’incidente, attualmente ancora sconosciute.

Le vittime sono state identificate: ieri hanno perso la vita i coniugi Andrea Orellana e José Alejandro Cáceres; Edgar Sandoval e il pilota Cristian Edgardo Carrera Meléndez. La notizia della morte del comandante trova conferma nel comunicato del direttore dell’Aeronautica Civile (DGAC), Francis Argueta, il quale ha espresso sincere condoglianze ai familiari. Su Twitter, l’alto funzionario saluta il collega “Oggi voli più in alto Cristian! Dio consoli il cuore della tua famiglia.”

Secondo la dichiarazione dei vigili del fuoco, l’elicottero si è schiantato all’interno della strada Finca Sololá.

