“Tu, famiglia”. Giulia Salemi e l’importante traguardo con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Lui era immischiato in una relazione complicata con Elisabetta Gregoraci, che corteggiava oramai da diverse settimane, ma che non ha mai ceduto e ha sempre messo dei paletti tra di loro. Quando poi è entrata Giulia, nella casa, Pierpaolo ha cominciato a nutrire un interesse verso di lei che è diventato poi più importante quando Elisabetta ha deciso di non accettare il prolungamento e di uscire dalla casa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli su Instagram: “Due mesi di noi”

Giulia e Pierpaolo hanno cominciato a frequentarsi alla fine di dicembre, quando è scattato il loro primo bacio, poi la frequentazione è diventata più reale quando si sono ritrovati fuori dalla casa. Infatti Giulia lo considera un po’ il loro mesiversario, perché quello è stato l’inizio della loro vita insieme, lontani dalle telecamere e da tutto quello che li ha circondati per tre mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. In occasione di questo evento, Giulia ha pubblicato uno scatto su Instagram di loro due insieme.

Il commento di Pierpaolo è stato immediato: “Tu: famiglia“. Giulia e Pierpaolo sono davvero felici di come sta procedendo la loro relazione e le cose tra di loro stanno diventando sempre più importanti.