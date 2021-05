Udinese-Juventus, le pagelle, il risultato e il tabellino della partita di questa domenica pomeriggio disputata alla Dacia Arena.

Giornata molto intensa di campionato. Dopo i pareggi di Napoli e Atalanta, la Juventus ha un occasione ghiotta alla Dacia Arena. I bianconeri, nonostante l’obiettivo scudetto ormai sfumato matematicamente (l’Inter ha interrotto l’egemonia del club piemontese), sono in piena lotta per conquistare un posto per la prossima Champions League.

Pronti via e la squadra di casa passa subito in vantaggio: Molina sfrutta al meglio un assist di De Paul e batte Szczesny. Al duplice fischio, le squadre entrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0- Nel secondo tempo, gli ospiti tentano la rimonta e riescono a pareggiare al minuto 82 grazie a Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese riesce a trasformare in gol un calcio di rigore. Dieci minuti dopo e CR7 batte ancora Scuffet con un gran colpo di testa e regala i tre punti ai suoi.

Udinese Juventus le pagelle e il tabellino

Vittoria importantissima per i bianconeri: con questi tre punti, la squadra di Pirlo sorpassa nuovamente il Napoli e si porta in zona Champions League. Per i friulani, invece, manca davvero pochissimo per la certezza matematica della salvezza.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet 5.5; Becao 6, Bonifazi 7, Nuytinck 6.5; Molina 7.5, De Paul 7, Walace 6.5, Arslan 6, Stryger Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 6. All. Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 5.5, Bonucci 5.5, De Ligt 6, Alex Sandro 6; Cuadrado 6, Bentancur 6, McKennie 5.5, Bernardeschi 6(59′ Kulusevski 6); Dybala 5 (66′ Morata 5.5), Ronaldo 7. All. Pirlo

Arbitro: Daniele Chiffi

Reti: 10′ Molina (U)

Ammoniti: Arslan (U), Pereyra (U)

MIGLIORE IN CAMPO: Cristiano Ronaldo

Domenica prossima, alle ore 20.45, ci sarà il big match tra Juventus e Milan. L’Udinese invece ospiterà il Bologna il prossimo sabato alle ore 15.