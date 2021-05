“Svenimento”, l’ultima FOTO di Carolina Stramare blocca Instagram: curve da infarto

L’ultima foto di Carolina Stramare blocca Instagram: i fan non si trattengono e commentano con espliciti apprezzamenti le sue forme da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Gli utenti dei social l’hanno definita “la Miss più bella di sempre“. E, a giudicare dai commenti apparsi sotto alle sue foto, la loro opinione nel corso di questo anno e mezzo non è minimamente cambiata. Carolina Stramare, eletta reginetta di bellezza nel settembre del 2019, vanta di una sensualità da capogiro che mette d’accordo proprio tutti.

Il suo fisico statuario cattura sempre i likes degli utenti, mentre gli occhi azzurri, magnetici, creano un contrasto sublime con il nero dei suoi capelli e la carnagione chiara. Anche nell’ultimo scatto, Carolina non ha mancato di sfoggiare tutta la propria bellezza: la silhouette, messa in evidenza dal vestito aderente, ha mandato Instagram in tilt.

Carolina Stramare, il vestito aderente manda i followers in tilt – FOTO

