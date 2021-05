L’ex ministra del governo Letta Nunzia De Girolamo per la puntata di ieri sera a “Ciao Maschio” ha optato per un look strabiliante che ha colpito molto i fan

Nunzia De Girolamo è conosciuta da tutti come ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, oggi però ha cambiato vita e sui social è attivissima e pubblica con frequenza contenuti molto accattivanti soprattutto inerenti la sua nuova vita come conduttrice di “Ciao Maschio”.

I suoi 103mila follower su Instagram la seguono con devozione e assiduità costante grazie alla sua innata bravura e professionalità alla conduzione.

Nunzia De Girolamo colpisce per il suo outfit raffinato. Una regina sul palco

