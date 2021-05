Giorgia Rossi ha mandato letteralmente in visibilio le sue centinaia di migliaia di follower con una doppietta di foto che hanno fatto breccia nel loro cuore

La conduttrice di Pressing, il programma sportivo amato dagli appassionati del dio pallone, ha incantato ancora una volta i suoi oltre 400 mila fan con due scatti da capogiro. Con la cartelletta dello show in mano, Giorgia Rossi ha postato le due immagini negli studi televisivi di Mediaset per la diretta di ieri sera. Come i fortunati, che hanno visto il programma dedicato al Campionato di Serie A, hanno potuto già ammirare, la bella Giorgia vestita con un elegante vestitino marrone corto.

L’abito mette in risalto le sue lunghissime e affusolate gambe e termina con uno spacco che mette ancora più in vista le sue grazie per la gioia dei tantissimi follower. Ammiratori entusiasti che non vedono l’ora di ammirarla mentre si destreggia con bravura e stile durante le serate di Pressing.

La foto di “un’altra categoria” di Giorgia Rossi

