Amici 20, cambia di nuovo la data della finale: questa volta è ufficiale

Dopo tante indiscrezioni arriva l’annuncio ufficiale: la finale di Amici ha una data definitiva ed è più vicina di quanto ci si aspettasse

Nelle ultime settimane il pubblico di Amici si è più volte chiesto quando sarebbe stata mandata in onda la finalissima, non avendo avuto ancora notizie in merito. Sebbene il programma si sia sempre concluso entro l’inizio di giugno non era stata infatti ancora comunicata la data ufficiale. Poi alcune indiscrezioni avevano parlato di sabato 22 maggio come giorno nel quale il talent avrebbe incoronato il suo vincitore. Arriva ora l’annuncio ufficiale su quale sarà la data della finale e no, non si tratta di quella precedentemente rivelata.

La data ufficiale della finale di Amici 20

L’account ufficiale del programma ha pubblicizzato la puntata che andrà in onda questo sabato presentandola a tutti gli effetti come semifinale. Questo significa che la finale di Amici sarà trasmessa sabato 15 maggio e con molte probabilità non verrà registrata. La diretta è una prerogativa dell’ultima puntata poiché le sorti degli allievi rimasti in gara sarà deciso dal televoto del pubblico.

A giocarsi un posto nella finale sono rimasti i ballerini Serena, Alessandro e Giulia e quattro cantanti. Aka7even, Deddy, Sangiovanni e Tancredi sono gli ultimi rimasti della categoria canto e si sfideranno per tentare di conquistarsi la finalissima. A guidarli saranno i professori nonché capitani delle squadre, che li hanno accompagnati nel corso del serale: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini e infine Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Non è ancora noto quanti saranno gli allievi ammessi all’ultima puntata, per scoprirlo bisognerà attendere la registrazione della semifinale che avverrà questo giovedì. A giudicare le esibizioni la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Chi alzerà la coppa della ventesima edizione di Amici? Mai come quest’anno il nome del papabile vincitore o della papabile vincitrice sembra essere così incerto.