Arisa senza freni, la rivelazione inedita sul suo fidanzato

Aria spiazza tutti: la confessione sul suo fidanzato Andrea di Carlo lascia senza parole. Ecco cosa ha fatto il suo agente prima di stare con lei

Arisa è uno dei grandi personaggi del momento. Sempre apprezzata fin da quando è approdata per la prima volta sul palco dell’Ariston con il suo caschetto e gli occhialoni, oggi dopo anni di carriera ed esperienza, è uno dei maestri della scuola di talenti più conosciuta e longeva della televisione: Amici di Maria de Filippi. Arisa con i suoi modi un po’ da svampita e la sua verve, è una dei personaggi più amati del talent show di Canale 5.

Quest’anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo, in una veste di sé che è piaciuta tantissimo come anche la sua canzone che è stata molto apprezzata. La cantante di origini lucane ha cantato la fine di un amore quello che secondo il gossip è arrivato poco dopo, nella realtà, con il suo fidanzato Andrea Di Carlo.

Lui è il suo agente e dopo la fine di Sanremo sembrava che tra di loro le cose fossero chiuse per sempre. E invece non è stato così: sono tornati insieme e ora sono più uniti di prima, per un amore autentico e viscerale. La cantante ha parlato proprio di questo in una intervista al settimanale Io Donna raccontando delle cose inedite sul suo fidanzato che hanno fatto storcere il naso ai più snob.

Arisa e il suo fidanzato: “Lui è fluido”

Arisa ha lasciato tutti senza parole parlando del suo fidanzato. La cantante ha dichiarato che il suo Andrea di Carlo è fluido. Cosa si intende? Che dal punto di vista sessuale passa senza problemi da relazioni eterosessuali a quelle omosessuali.

Arisa ha raccontato di essersi innamorata di lui durante una cena e di averlo iniziato a guardare con occhi diversi. “La prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno” ha spiegato la cantante che si è addentata sempre di più nella sfera intima del suo lui.

“Si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo”, ha aggiunto Arisa con molta schiettezza e serenità. La lunga storia di Andrea Di Carlo con un uomo prima di lei non la preoccupa affatto. Lei pensa che questo sia il suo momento e che quindi bisogna prenderlo al volo senza tirarsi indietro e così ha fatto.