Stefano De Martino ha chiuso la settimana con amarezza. E’ stato vittima di un atto vandalico. A rivelarlo lui stesso sui social.

Un fine settimana concluso nel peggiori dei modi. Stefano De Martino ieri sera è stato vittima di un atto vandalico. A raccontarlo lo show man stesso sui social. Nelle storie di Instagram si è sfogato sull’accaduto.

La vicenda è avvenuta durante i tanti festeggiamenti da parte dei tifosi per lo scudetto dell’Inter. Questi ultimi si sono scatenati per le strade milanesi. Tra di loro un gruppo di persone ha compiuto una serie di atti vandalici colpendo svariate vetture.

Stefano De Martino: fine settimana amaro

Sono stati 30 mila i tifosi nero azzurri che ieri hanno esultato per Milano. Durante i festeggiamenti si sono verificati disordini. Tra le preoccupazioni di assembramenti e conseguente diffusione dei contagi, non sono mancata le bottiglie lanciate e gli atti vandalici. Questo è quanto avvenuto per le vie del capoluogo lombardo. A seguito delle tensioni gli agenti delle forze dell’ordine hanno individuato gli autori degli atti. Si tratta di una ventina di persone.

Tra le vetture colpite vi è stata anche quella dello showman napoletano. A rivelare l’accaduto è stato De Martino stesso. Nelle storie di Instagram ha condiviso le immagini dello specchietto della sua auto distrutto sfogandosi sull’accaduto.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”, ha scritto nell’irritazione De Martino. Stefano vive a Milano dal 2013. Qui condivideva il suo nido d’amore con Belen Rodriguez.

Quando si sono lasciati ha deciso di restare comunque in questa città. Il ballerino, attualmente conduttore e giudice di Amici 20, ha preso questa scelta per restare vicino al figlio Santiago.