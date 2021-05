Ballando con le Stelle, cambiamenti di giuria in arrivo? Tutta la verità

Si rincorrono i rumors su possibili cambiamenti a Ballando con le Stelle nella prossima edizione. Parla Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta della Rai. Trasmissione ormai storica condotta e organizzata da Milly Carlucci, padrona di casa che con la sua lunga esperienza non sbaglia mai un colpo.

Il reality che mette alla prova i personaggi famosi con il mondo del ballo, dalla samba al cha cha cha, è di anno in anno campione di ascolti e anche per la prossima stagione è già assicurato nei palinsesti Rai. Molto probabilmente lo vedremo, come sempre, in autunno, ma la Carlucci e il suo staff stanno già lavorando per approntare una nuova e scoppiettante edizione.

Alcuni dei personaggi più in vista della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, come Gilles Rocca, vincitore tra le altre cose, ed Elisa Isoardi sono approdati in Mediaset partecipando all’Isola dei Famosi. Ma molti si chiedono cosa succederà al programma di Milly Carlucci? C’è chi assicura cambiamenti epocali, a dare la risposta ci pensa la padrona di casa.

Ballando con le Stelle, giuria spaccata? Parla Milly Carlucci

Aria di cambiamento nella giuria di Ballando con le Stelle? Sono questi i rumors dell’ultima ora che circolano in questi giorni intorno al programma di Milly Carlucci. C’è chi assicura che ci potrebbero essere delle sostituzioni in vista nella giuria.

Lo storico gruppo formato da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ian Zazzaroni è uno dei cavalli di battaglia della trasmissione. Sono loro che con i giudizi e le scelte mettono il sale durante ogni puntata.

Nonostante questo alcune voci vorrebbero che uno dei componenti venisse fatto fuori per dare spazio ad una nota giornalista e conduttrice Rai che vorrebbe entrare nel campo della giuria di Ballando con le Stelle.

Potrebbe arrivare davvero un terremoto così potente? Assolutamente no, lo assicura la padrona di casa: “La giuria è perfetta così, ha una grande professionalità e autorevolezza” ha spiegato Milly Carlucci mettendo a tacere qualsiasi tipo di indiscrezione. L’unica possibilità potrebbe essere quella di vedere la giornalista a latere della giuria come opinionista, il ruolo che lo scorso anno ha ricoperto Alberto Matano.