Barbara D’Urso prosegue la sua sfida negli ascolti domenicali. Scopriamo i risultati ottenuti dalla presentatrice e cosa è accaduto al suo programma.

Barbara D’Urso come ogni domenica è scesa di nuovo in campo. Con il suo format di Domenica Live si è scontrata per conquistare gli ascolti. A colpi di fioretto ha sfidato Mara Venier. Ieri 2 maggio le due note conduttrici sono state protagoniste del pomeriggio con i loro programmi.

Purtroppo i risultati ottenuti da Barbara non l’hanno portata in vetta alla classifica. Un’ ennesima sconfitta per il suo format.

Barbara D’Urso: è successo ancora

Nella sfida degli ascolti di ieri in testa alla classifica c’è Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha fatto sì che la Rai abbia fatto il boom di ascolti. Nella prima parte il format è stato seguito da 2.987.000 ascoltatori che equivalgono al 17,94% di share.

2.529.000, pari al 16,97%, i telespettatori nella seconda parte del pomeriggio. Barbara non raggiunge gli stessi numeri. Gli ascolti di Domenica Live sono pari a 1.771.000 equivalenti all’11,70% di share. Poco più della metà rispetto a quelli raggiunti della Venier. Per l’ennesima domenica la presentatrice ha perso.

A battere la D’Urso è stata anche Francesca Fialdini, con Da noi a Ruota Libera, raggiungendo i due milioni di spettatori.

Nonostante la sconfitta sui social la conduttrice ha ringraziato con un post tutti coloro che l’hanno seguita.

Per la conduttrice partenopea non è un periodo semplice. Di recente il suo programma Live non è la D’Urso sembra che sarà stoppato. Per quanto riguarda il suo format domenicale sembra rimanere in onda ma con la possibilità che si ridimensioni in termini di ospiti.