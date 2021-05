Beautiful, anticipazioni puntata 4 maggio: Hope sfida Liam

Beautiful, anticipazioni 4 maggio: Liam si lamenta del comportamento di Thomas nei confronti di Hope. Lui lo difende.

Nelle ultime untate di Beautiful abbiamo visto Hope delusa dal comportamento di Liam. Dopo averle chiesto di sposarla (ma solo a patto che lei ponesse fine al suo rapporto con Thomas e Douglas), lo Spencer ha baciato Steffy, riaccendendo in lei la speranza di un futuro insieme. Nel frattempo Thomas continua a portare avanti il suo piano: far ingelosire Hope, mostrandosi felice insieme a Zoe. La messa in scena sta sortendo l’effetto desiderato, tanto che adesso Liam inizia a chiedersi se la fidanzata non sia davvero innamorata di Thomas.

Beautiful, anticipazioni 4 maggio: Wyatt rassicura Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam metterà Hope alle strette, chiedendole di dargli delucidazioni circa il suo rapporto con Thomas. Secondo lo Spencer non è normale che la fidanzata si sia sentita così tanto offesa dall’avvicinamento di Thomas e Zoe. Per quanto Hope possa essere affezionata a Douglas, è importante che impari a separare la sua famiglia con Liam da tutto il resto. A casa di Brooke, intanto, la Logan discute con Ridge. L’argomento della conversazione è sempre Thomas ed il modo in cui il ragazzo è riuscito a manipolare l’intera famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt deciderà di stare accanto a Sally. Questo però non significa che non ami più Flo e non desideri una vita con lei. Wyatt cercherà dunque di tranquillizzare la fidanzata e convincerla che stare accanto a Sally nei suoi ultimi giorni di vita sia la cosa migliore da fare.