Una tendenza reversibile per un’Estate da vivere elevata alla seconda potenza. Belen Rodriguez sorride ai suoi 10milioni di followers sdraiata sulla sabbia con indosso un bikini double-face tendenza 2021. Wow!

Vivace, vitaminico, sexy, il bikini indossato da Belen Rodriguez è pura energia e un concentrato di tendenza moda Estate 2021.

Formato micro, fin da subito ha suscitato scalpore con il suo essere esplosivo e peccaminoso. Pensato da Louis Réard nel lontano 1946, è diventato ancora più “ristretto” con Jacques Heim.

Il nome venne ripreso dalla bomba che scoppiò sull’atollo Bikini durante alcuni esperimenti nucleari americani e l’effetto fu, paradossalmente, altrettanto sconvolgente. Per la prima volta una donna mostrava ombelico, gambe e seno!

Oggi stiamo vivendo il boom di questo accessorio dedicato alla stagione più calda ed è una scelta tutt’altro che sconvolgente: le giornate di sole straripano di donne in costume a due pezzi.

E il modello più trendy dell’Estate 2021 è stato già indossato: la showgirl argentina più amata dagli italiani lo sfoggia mentre si rilassa sulla spiaggia, al settimo mese di gravidanza, sorridente e luminosa, ammirata da ben 10 milioni di followers.

Il bikini di Belen Rodriguez e 10milioni di followers sono il segreto per un’estate sorprendente

Firmato Me Fui, il brand di beachwear ispirato all’Argentina, questo bikini non poteva non catturare l’attenzione di Belen tanto da dedicargli una meravigliosa foto sulla sabbia.

Infatti, le sorelle Rodriguez avevano già mostrato un particolare interesse per il marchio.

Siamo davanti ad un elemento della nuova collezione Primavera Estate 2021 Mood Hot Tropics, caratterizzato da un modello a triangolo con slip Brasiliano regolabile, tessuto in lycra e una fantasia botanica.

Ma non è finita qui… il punto forte di questa chicca Me Fui è il suo essere double-face: infatti, il due pezzi di Belen si può radicalmente trasformare e diventare un’animalier.

Amanti del leopardato, questo è un pezzo che assolutamente non può mancarvi!